В Бурятии неизвестные обстреляли пассажирский поезд

Хулиганов ищет полиция





Байкальская транспортная прокуратура установила надзор за ходом расследования уголовного дела по факту обстрела из пневматического оружия вагонов пассажирского поезда на перегоне Шиверы – Таксимо.Дело возбуждено Северобайкальским ЛО МВД России на транспорте по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).«В настоящее время ведутся следственные действия по установлению лица, совершившего преступление», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»