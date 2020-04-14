«Полтора литра коньяка выпили втроем»

Днём 12 апреля на ул. Октябрьская в Улан-Удэ наряд ДПС остановил автомобиль «Тойота Марк 2» под управлением 30-летнего водителя. При прохождении процедуры освидетельствования мужчина не отрицал, что употреблял алкоголь и рассказал, что выпил с друзьями накануне вечером.
Мужчина был уверен, что результат освидетельствования будет отрицательный, так как выспался и чувствовал себя хорошо. Между тем, прибор подтвердил подозрение полицейских о том, что мужчина пьян. Результат освидетельствования составил 0.29 мг/л.
Показания прибора удивили водителя.
«Как так то! Я нормально вообще поспал мужики, я не бухал сегодня, - говорил он полицейским. - Что за полоса то черная в этой жизни».
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
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