В Бурятии пьяный водитель думал, что он трезв





Днём 12 апреля на ул. Октябрьская в Улан-Удэ наряд ДПС остановил автомобиль «Тойота Марк 2» под управлением 30-летнего водителя. При прохождении процедуры освидетельствования мужчина не отрицал, что употреблял алкоголь и рассказал, что выпил с друзьями накануне вечером.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».















Фото и видео: ГИБДД Бурятии

«Сегодня алкоголь не употреблял. Вчера полтора литра коньяка выпили втроем. Проспался, поехал машину забирать», признался водитель.Мужчина был уверен, что результат освидетельствования будет отрицательный, так как выспался и чувствовал себя хорошо. Между тем, прибор подтвердил подозрение полицейских о том, что мужчина пьян. Результат освидетельствования составил 0.29 мг/л.Показания прибора удивили водителя.«Как так то! Я нормально вообще поспал мужики, я не бухал сегодня, - говорил он полицейским. - Что за полоса то черная в этой жизни».