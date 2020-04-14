Житель Улан-Удэ прикарманил чужой телефон

Гаджет обронил посетитель магазина





В Улан-Удэ полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего сотовый телефон в магазине самообслуживания на улице Строителей. Инцидент произошел 24 марта. Посетитель обронил гаджет в торговой точке.

Приметы подозреваемого: европейской внешности, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы короткие темные.





Был одет: куртка-безрукавка темно-синего цвета, кофта серая в полоску, брюки спортивные черные, кроссовки черного цвета. Мужчина скрылся на автомашине темного цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (950) 380-35-22, 8 (9021) 66-26-86.