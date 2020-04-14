Из Бурятии сбежали вор, вымогатель и грабитель-пенсионер
Подозреваемых задержали в других регионах благодаря операции «Розыск»
Сотрудники МВД Бурятии на территории Тульской области и Краснодарского края задержали злоумышленников, объявленных в розыск за совершение преступлений в республике. Подозреваемые и обвиняемые задержаны во взаимодействии с полицейскими этих регионов в рамках проведения операции «Розыск».
Так, правоохранителями установлено местонахождение четырех лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. В их числе скрывавшиеся от органов следствия ОМВД России по Кабанскому району 35-летний гражданин, подозреваемый в наркопреступлении, и разыскиваемый по подозрению в краже 23-летний молодой человек. А также - обвиняемый в двух грабежах и мошенничестве 65-летний мужчина (он находился в розыске за Железнодорожным районным судом) и 24-летний гражданин, в отношении которого Следственный комитет Бурятии расследует уголовное дело по факту вымогательства в Улан-Удэ.
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