В Улан-Удэ завершено расследование трагедии на батуте

Скоро наступит год как расследуется громкое дело о перевернувшемся в Улан-Удэ батуте. Напомним, 30 мая 2019 года порыв ветра опрокинул
надувной аттракцион возле Дома торговли, на котором играли дети. В итоге пострадали пятеро детей в возрасте от трех до семи лет, четверо из них попали в реанимацию с различными травмами.
Оказалось, аттракцион не был должным образом закреплен: крепился веревками к опорам, представляющим собой автомобильные покрышки, залитые бетоном. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Обвинение предъявили владельцу батута, на период предварительного расследования его взяли под домашний арест
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После происшествия контролирующие органы проверили все надувные батуты в Улан-Удэ. Как выяснилось, из десяти батутов, расположенных на открытых площадках города, разрешение Гостехнадзора на эксплуатацию оказалось в наличии только у одного
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Как сообщают в Следкоме Бурятии, следственные действия по нашумевшему делу завершены.
- Следственные действия по делу завершены, доказательственная база собрана. В ближайшее время приступят к процессуальным мероприятиям по ознакомлению участников процесса с материалами дела, после чего предварительное следствие будет завершено, а дело направлено прокурору, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, сразу после происшествия глава Бурятии Алексей Цыденов поручил Министерству социальной защиты населения выплатить по 400 тыс. рублей
семьям детей, пострадавших в результате опрокидывания батута. Денежные средства перечислены пяти семьям из резервного фонда правительства Бурятии. Игорь Шутенков также дал поручение выплатить компенсацию каждой из семей пятерых пострадавших детей в размере 50 тыс. рублей.
Между тем ЧП в Бурятии не единственное происшествие такого рода. Так, в читинской области надувной батут опрокинуло и унесло сильным порывом ветра, в результате погибла четырехлетняя девочка. Еще трое детей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По факту гибели ребенка прокуратура Хилокского района Читинской области возбудила уголовное дело. Владельцы аттракциона «Батут», по вине которых погиб во время шторма ребенок, уже осуждены. 42-летний Владимир Аксенкин и 24-летний Константин Ланцов признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и повлекших по неосторожности смерть человека. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей каждому. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 650 тыс. рублей.
Василиса Шишкина, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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