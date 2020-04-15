В Бурятии полицейские присвоили 14 мешков омуля

Суд приговорил стражей порядка к двум годам колонии





Кабанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух полицейских, обвиняемых по ч. 3 ст. 175 УК РФ (приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2018 года двое полицейских в районе станции «Култушная» обнаружили 14 мешков незаконно добытого нерестового омуля. О произошедшем сотрудники не сообщили в дежурную часть отдела полиции, а найденную рыбу присвоили.Суд признал стражей порядка виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в системе МВД РФ сроком на 3 года каждому. Приговор еще не вступил в законную силу.В настоящее время один из осужденных уволен из органов внутренних дел, добавили в прокуратуре.Фото: «Номер один»