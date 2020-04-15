В Бурятии зафиксирован взрывной рост краж скота

Количество убийств и разбоев, наоборот, снизилось





В январе–марте 2020 года в Бурятии зарегистрировано 5 272 преступления, что на 2,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (5 430). Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-22,4%), краж (-3,2%), разбоев (-55%), грабежей (-1,5%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-0,8%), незаконных рубок леса (-34,3%).На 8,7% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,9% (в январе – марте 2019 г. – 32,9%).В то же время отмечается рост числа мошенничеств (+2,1%), краж автомашин (+18,2%) и скота (+127,3%).Фото: «Номер один»