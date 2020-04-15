Подозреваемый в убийстве улан-удэнца сельчанин сам сдался полиции

Мужчина несколько дней скрывался от правоохранителей





Житель села Ульдурга, которого подозревали в причастности к убийству приехавшего в деревню улан-удэнца , вместе с адвокатом пришел в Следственный комитет. Мужчина несколько дней находился в розыске, сейчас он заключен под стражу. Свою вину он не признает.

Напомним, ночью 5 апреля на стадионе, расположенном на окраине села Ульдурга, было обнаружено тело 27-летнего молодого человека с колото-резаным ранением шеи, а также многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. По факту убийства мужчины Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело.По подозрению в преступлении силовики задержали 34-летнего местного жителя. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.По данным следствия, вечером 4 апреля в селе Ульдурга компания местных жителей распивала спиртное. Во время застолья один из собутыльников рассказал, что накануне у него произошел конфликт с парнем, недавно приехавшим в деревню к родственникам из Улан-Удэ. Сельчане решили разобраться с приезжим, вызвали его на улицу, отвезли на машине на окраину села на стадион, где двое мужчин стали избивать его. От ударов молодой человек упал на землю, потерял сознание и перестал двигаться.После этого в шею парня воткнули нож. Потерпевший скончался на месте.Задержать второго подозреваемого сразу не удалось, он скрылся от правоохранителей. Несколько дней мужчина находился в розыске, после чего вместе с адвокатом пришел в следственный комитет.- В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил руководитель Еравнинского МСО СУ СКР по Бурятии Борис Потхоев.Участники преступления ранее имели проблемы с законом. Один из обвиняемых судим за кражу и разбой, второй – за наркопреступление. Погибший также привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.Фото: «Номер один»