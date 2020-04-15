В Улан-Удэ бомж изнасиловал 16-летнюю девочку

Чтобы его не нашли, мужчина побрился и сменил походку





Вечером 11 апреля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку и, угрожая ножом, похитил ее вещи.

Вскоре следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Злоумышленником оказался 31-летний бездомный. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли мобильный телефон и портативный аккумулятор, похищенные у девочки. Несовершеннолетняя также опознала преступника.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый недавно обосновался в одном из коллекторов на территории поселка Сосновый Бор в Улан-Удэ. Вечером 11 апреля в жилом массиве он увидел несовершеннолетнюю девочку, которая возвращалась домой от друзей. В руке у нее злоумышленник заприметил мобильный телефон, после чего, достав нож, подошел к жертве, приставил оружие к груди и насильно увел в расположенный неподалеку лес, где изнасиловал.Затем бомж отобрал у девочки телефон и портативный аккумулятор, и, угрожая расправой, заставил сообщить пароль от гаджета, после чего скрылся с места происшествия. Чтобы избежать наказания, после преступления злоумышленник сменил одежду, побрился и изменил походку.На основании собранных доказательств бездомному уже предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.Фото: pixabay.com