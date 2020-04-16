Молодой улан-удэнец избил и ограбил пожилого отца своей бывшей девушки

Злоумышленник сам привлек внимание полиции своим буйным поведением





Вечером 15 апреля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома по ул. Ключевская неизвестные распивают спиртные напитки и шумят. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили двух пьяных молодых людей, которые нарушали общественный порядок.

Правонарушителей доставили в полицию для установления личности и принятия правового решения. При проверке документов выяснилось, что один из них находится в розыске как подозреваемый в совершении грабежа с применением насилия.25-летний житель Улан-Удэ, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, за три часа до задержания совершил грабеж – нанес побои 79-летнему отцу своей бывшей девушки и похитил у него деньги, телефон и электроинструменты.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии