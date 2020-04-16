В Бурятии охотники убили прилетевших лебедей

Птицы только начали возвращаться в республику

Один из мужчин сообщил полиции, что добыл, якобы, гусей, а не лебедей. Однако, даже на гусей сейчас охота закрыта, как и на добычу всех других видов животных и птиц. У мужчин изъято оружие, сейчас оно находится в отделе полиции по Курумканскому району, где по данному факту началось разбирательство.





10 апреля в местности «Карасун» Баргузинского района Бурятии двое местных жителей добыли двух лебедей-кликунов. Один из них имел разрешение на регулирование численности волков, у второго никаких документов не было.Автомобиль охотников остановил на границе Баргузинского и Курумканского районов мобильный пост ДПС, который функционирует сейчас в рамках карантина. При осмотре салона автомобиля сотрудники обнаружили два ружья и две туши убитый лебедей.- Вчера я обследовал добытых птиц и определил, что это лебеди-кликуны, - сообщил инспектор по охране окружающей среды Бурприроднадзора Тумэн Дугаров.В списках исчезающих видов птиц лебедя-кликуна нет, в Красную книгу входит другой вид птицы - малый лебедь.- Тем не менее, у нас в Бурятии лебедь считается священной птицей, украшением природы, и стрелять в нее не принято. Сейчас птицы только начали прилетать, в Баргузинском и Курумканском районах их пока единицы. За последние несколько лет у нас ни разу в лебедей не стреляли, - констатирует инспектор.Не исключено, что охотников на лебедей ждет уголовное преследование. Правовое решение по этому факту еще не принято, разбирательство продолжается.Фото: Бурприроднадзора