В Улан-Удэ мать троих детей изрезала подругу ножом

Раненую женщину успели спасти врачи





В Улан-Удэ мать троих детей попала под следствие по тяжкой статье - покушение на убийство. Виной всему стала выпивка.

Одна из них, Халигина, начала выгонять подругу из дома. Зверевой, которая и так собиралась уходить, стало очень обидно. Пьяная женщина не смогла совладать с чувствами, подбежала к кухонному столу, схватила нож и с криком «я убью тебя» напала на Халигину.







Происшествие случилось в одном из частных домов поселка Горький, куда подруги пришли в гости. Четверо друзей весело выпивали за столом, как вдруг две собутыльницы поругались из-за ерунды.В итоге Зверева нанесла подруге не менее пяти ножевых ранений по голове и телу. Расправу пресек находящийся в компании хозяин дома. Если бы не он, возможно, ссора подруг закончилась бы трагедий. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива.- Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Она находится под подпиской о невыезде, - сообщил следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Алдар Гомбоев.У обвиняемой трое детей, которых женщина в меру сил пытается воспитывать и содержать, при этом не упуская возможности погулять.Фото: «Номер один»