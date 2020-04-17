В Улан-Удэ не умеющий водить угонщик проехал шесть метров и врезался в забор

Автомобиль мужчина тайком «позаимствовал» у приятеля, чтобы покататься





16 апреля в полицию Улан-Удэ обратился 41-летний житель одного из СНТ с заявлением об угоне автомобиля, арендованного им для оказания услуг такси. Мужчина рассказал, что распивал спиртное с соседом и уснул. Проснувшись, он обнаружил машину, которую ранее припарковал рядом с домом, в шести метрах от ограды. У иномарки были повреждены бампер и багажник.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 31-летнего соседа. Гражданин признался, что без разрешения взял автомобиль, чтобы покататься. Однако, не имея опыта вождения, он смог проехать всего шесть метров, после чего врезался в забор. При этом в разговоре с приятелем горожанин отрицал свою причастность к произошедшему.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и дважды за угрозу убийством. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угон».Фото: «Номер один»