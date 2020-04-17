Житель Бурятии умер от ранения в руку

Мужчину неудачно пытался утихомирить его приятель





Житель Оронгоя хотел усмирить пьяного приятеля, поэтому ударил его ножом не в живот или грудь, а в руку. Но трагедии избежать не удалось, раненый скончался от острой кровопотери в результате повреждения артерии.

В конце января этого года в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии встретились два приятеля. Они давно друг друга знали, почти всю жизнь дружили. Один пригласил второго в гости, за столом друзья выпили и поругались. Дело в том, что накануне они получили деньги за калым, но почему-то одному заплатили чуть больше, чем второму.Гость начал предъявлять приятелю претензии, в итоге мужчины поругались. Во время конфликта хозяин дома схватил со стола нож и ударил им друга в левую руку. Позже мужчина объяснил, что специально бил в руку, потому что убивать не думал, хотел лишь успокоить вспылившего приятеля.Ранив друга, мужчина предложил ему помощь, но тот отказался и ушел из дома. Хозяин закрыл за ним дверь и лег спать. Утром, выйдя во двор, увидел, что приятель лежит у входной двери в его ограде. Мужчина бросился к родным погибшего, те вызвали медика, но было уже поздно.Первоначально мужчина подумал, что приятель скончался от обморожения, но результаты судебно-медицинского исследования показали, что потерпевший умер в результате острой кровопотери. Ножом оказалась повреждена артерия чуть ниже плеча.- Мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Свою вину он признает. Сейчас находится под арестом в СИЗО, - сообщил и.о. руководителя Гусиноозерского МСО СУ СКР по Бурятии Чингиз Цыбикжапов.Известно, что в прошлом году оба приятеля привлекались к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по одному уголовному делу. Подельники незаконно проникли в дом к одному из жителей Оронгоя и ограбили его. Суд тогда признал их виновными и приговорил к условной мере наказания. 40-летние приятели остались на свободе, нигде не работали, занимались калымами, семей не имели.На сегодня расследование этого уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»