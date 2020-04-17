В Бурятии поезд отрезал ремонтнику ногу

Ночью 11 апреля в Заиграевском районе Бурятии при отправлении грузового поезда со станции Челутай под колеса состава попал осмотрщик-ремонтник вагонов. В результате наезда мужчине отрезало правую ногу в области колена. Пострадавший был госпитализирован в ближайшую больницу, где вскоре скончался.
По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку.
«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», сообщили в следственном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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