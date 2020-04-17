В Улан-Удэ уголовник напал с ножом на соседа

Раненый мужчина чудом выжил





Прокуратурой Октябрьского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, чуть не убившего соседа по подъезду. Раненый мужчина смог оттолкнуть нападавшего, закрыть за ним входную дверь и вызвать себе «скорую помощь».

В тот день потерпевший, работающий в такси, вернулся после ночной смены домой. Когда в дверь постучали, он открыл и увидел на лестничной клетке троих соседей с бутылкой в руках. «Можно к тебе в гости?» - попросились они, предлагая вместе выпить. Таксист отказался - после работы он собирался спать.Через некоторое время на лестнице послышались шум и крики. Таксист вышел посмотреть, что случилось, и увидел, как женщина тянет к себе незнакомого парня, которого не отпускает сосед с нижнего этажа, еще недавно напрашивавшийся к нему в гости. Когда выяснилось, что это сестра пытается увести домой брата, таксист встал на сторону женщины и попросил соседа отпустить его.Брат с сестрой ушли, а агрессивный сосед начал предъявлять заступнику претензии, но тот не стал его слушать и вернулся к себе в квартиру. Через десять минут в дверь постучали, таксист открыл двери и снова увидел перед собой соседа. Тот заявил: «Я тебя резать буду» и вдруг ударил его ножом в живот. Затем - второй раз, раненый начал закрывать двери и получил третье ранение в грудь.Таксисту все-таки удалось скрыться от нападавшего за дверью. Он сумел вызвать скорую и дождался приезда врачей. Если бы раненый потерял сознание до приезда медиков, то мог погибнуть без помощи, ведь он жил один.Решением суда города мужчина был признан виновным в покушении на убийство и получил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с дополнительным наказанием ограничения свободы сроком в один год.- Известно, что ранее мужчина несколько раз был судим, в том числе и за убийство. Приговор в законную силу не вступил, обжалован осужденным, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района города Ольга Молчанова.Фото: russianstock.ru