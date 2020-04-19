Житель Улан-Удэ прикарманил выручку кафе

Хозяин заведения сам выложил деньги на стойку и ушел по своим делам



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже в Советском районе. Установлено, что в конце марта 26-летний горожанин похитил шесть тысяч рублей из помещения кафе. Молодой человек, зашедший купить пиво, заметил на барной стойке купюры. Забрав шесть тысяч рублей, он скрылся. Владелец заведения, разложивший выручку на стойке для подсчета, в это время вышел покурить.



"Деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Отметим, что некоторое время назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и уклонение от административного надзора. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

