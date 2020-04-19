В Бурятии полицейским потребовалось несколько месяцев, чтобы поймать автовора

Разбив камнем заднее стекло автомобиля, он проник туда и украл сумку с документами и деньгами



Полицейские раскрыли кражу из автомобиля в Октябрьском районе. Инцидент произошел в середине декабря прошлого года. Неизвестный разбил камнем стекло задней двери автомашины, которую владелица, отлучившись, припарковала рядом с одной из организаций. Из салона иномарки он похитил сумку с документами и деньгами в сумме 48 тысяч рублей.



"В настоящее время злоумышленник – 26-летний горожанин – задержан и арестован. Ранее он судим", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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