Житель Улан-Удэ обворовал посетительницу кафе

Он умыкнул телефон, через который списал со счета женщины порядка 6 тысяч рублей



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже в увеселительном заведении. В ноябре 2019 года 21-летний житель Иволгинского района похитил у посетительницы из сумки сотовый телефон. После через «мобильный банк» перевел с ее банковского счета, привязанного к абонентскому номеру, более шести тысяч рублей.



"Известно, что в 2019 году он также привлекался к уголовной ответственности за кражи аккумуляторов в Улан-Удэ и Иволгинском районе, при этом был осужден по одному из фактов. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ. Однако от отбывания наказания и следствия он скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник заключен под стражу", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

