Жительница Бурятии четыре года получала пособие на ребенка, которого не было

На женщину возбудили уголовное дело





В Джидинском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Инзагатуй, обвиняемой по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2011 году женщине в связи с рождением четвертого ребенка назначили ежемесячное пособие на несовершеннолетнего и ежемесячную выплату на детей из многодетных семей. В 2014 году родившуюся девочку удочерили другие родители. Однако женщина не сообщила об этом в орган социальной защиты и до 2018 года продолжала получать социальные выплаты.Суд признал сельчанку виновной и приговорил к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Также суд удовлетворил иск органа социальной защиты о взыскании с осужденной причиненного ущерба.Фото: «Номер один»