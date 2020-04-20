В Улан-Удэ пять человек получили травмы в столкновении иномарки с маршруткой

В их числе четверо пассажиров микроавтобуса





ДТП произошло днем 19 апреля на трассе «Байкал» в поселке Солдатский. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, столкнулись легковой автомобиль «Хонда» под управлением 40-летнего водителя и маршрутный автобус «Фиат Дукато» под управлением 53-летнего мужчины.







В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу доставили водителя «Хонды» и четверых пассажиров автобуса в возрасте от 46 до 69 лет.Фото: МЧС Бурятии, ГИБДД Бурятии