20.04.2020
В Бурятии столкновение двух ВАЗов закончилось трагически

В Бурятии столкновение двух ВАЗов закончилось трагически

Один водитель погиб, второй оказался в больнице

ДТП произошло поздним вечером 19 апреля на 239-м км автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита», в 100 метрах от села Поперечное.

46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», не имеющий прав, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2104».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель «шестерки» погиб на месте, 30-летний водитель «четверки» получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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