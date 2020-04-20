В Бурятии столкновение двух ВАЗов закончилось трагически

Один водитель погиб, второй оказался в больнице





ДТП произошло поздним вечером 19 апреля на 239-м км автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита», в 100 метрах от села Поперечное.

46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», не имеющий прав, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2104».Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель «шестерки» погиб на месте, 30-летний водитель «четверки» получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии