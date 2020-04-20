В Бурятии сгорели кафе и автомобиль

Владелец машины получил ожоги





В минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 63 пожара, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, в селе Хонхолой Бичурского района загорелся автомобиль. Его владелец попытался потушить огонь, но получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение. Причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.На автодороге Улан-Удэ – Кяхта на территории села Оронгой произошел пожар в придорожном кафе. Огонь полностью уничтожил здание на площади 77кв.м. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС