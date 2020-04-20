В Улан-Удэ возле колонии строгого режима задержали арбалетчиков

У мужчин нашли 11 стрел с примотанными к ним наркотиками и телефонами





Сотрудники оперативного отдела ИК-2 УФСИН России по Бурятии совместно с полицейскими задержали на прилегающей к исправительному учреждению территории двух граждан с арбалетом и 11 стрелами.

На три из них скотчем были примотаны свертки цилиндрической формы. Специальная собака указала на наличие в них наркотиков. На другие восемь стрел были примотаны средства мобильной связи и комплектующие к ним.Материалы на арбалетчиков переданы в полицию для принятия правового решения, сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии.Фото: УФСИН Бурятии