Жителя Улан-Удэ наказали за поддельные права

Фальшивый документ мужчина за 25 тысяч купил в интернете





Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование поддельных документов).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2018 года мужчина за 25 тысяч рублей купил в интернете у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение. Липовый документ ему доставили по почте.В августе 2019 года автомобиль горожанина остановили полицейские. При проверке документов мужчина предъявил поддельные права. Правоохранители распознали фальшивку и возбудили в отношении водителя уголовное дело.Суд признал мужчину виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на 4 месяца. По факту изготовления поддельного документа проводится расследование.Фото: «Номер один»