Жительница Улан-Удэ сама выследила вора из маршрутки

Прибывшим правоохранителям оставалось лишь задержать подозреваемого





На днях в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в маршрутке у нее похитили телефон стоимостью 13 тысяч рублей. По горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Через три часа потерпевшая сообщила, что опознала подозреваемого в микрорайоне «Мясокомбинат», когда ехала домой тем же автобусом, в котором произошла кража.Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала, что подозреваемый мужчина зашел в жилой двор по ул. Пугачева. В ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, у которого обнаружили похищенный телефон.Злоумышленником оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний горожанин. Его доставили в полицию, где он признался в краже. Мужчина рассказал, что похитил телефон из кармана жилетки пассажирки, после чего пытался заложить гаджет, но не смог найти работающий ломбард.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии