В Бурятии пьяная женщина без прав устроила ДТП

В результате аварии пострадали два человека





ДТП произошло вечером 20 апреля в Курумканском районе на дороге из села Могойто в направлении поселка Майский.

22-летняя женщина за рулем «Тойоты Марк 2» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Ипсум». В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, у виновницы ДТП не было водительских прав, и к тому же, она была пьяна. Содержание алкоголя в крови женщины составило 0,56 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии