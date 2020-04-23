В Улан-Удэ сельчанин после забав с незнакомкой лишился денег и телефона

Утром девушка сбежала из гостиницы вместе с его имуществом





21 апреля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже от 29-летнего жителя Иволгинского района. Мужчина проводил время со случайной знакомой в одной из гостиниц города. А, проснувшись, не обнаружил своего телефона на столе и 10 тысяч рублей в кармане куртки. Вместе с имуществом пропала и девушка.

Полицейские по записи с камеры видеонаблюдения установили подозреваемую. Злоумышленницей оказалась 21-летняя горожанка, ее задержали по горячим следам.По признанию девушки, похищенный гаджет она продала первому встречному, а деньги потратила на личные нужды.Известно, что в феврале текущего года девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Железнодорожный суд назначил ей наказание в виде штрафа. Однако должных выводов улан-удэнка не сделала.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД Бурятии.