В Бурятии студентка раскрыла убийство

Девушка спасла от тюрьмы невиновного мужчину





Эта история не похожа на те, что обычно наполняют криминальные сводки. Она не только о преступнике и потерпевшем. Но и о том, как один человек попытался вызволить из беды невиновного, а другой его услышал и начал разбираться, чтобы честно расследовать преступление. Криминальная драма, развернувшаяся прошлой осенью в Кяхтинском районе Бурятии, вполне может лечь в основу фильма, в финале которого справедливость все-таки восторжествовала.

В октябре прошлого года на телефон участкового Кяхтинского райотдела позвонила жительница Иркутска. Женщина рассказала, что вот уже несколько дней не может дозвониться до своего отца, проживающего в селе Хоронхой в Бурятии. По словам дочери, 54-летний мужчина жил один, уезжать не планировал и раньше никогда вот так не пропадал.Участковый проверил сообщение, и, действительно, оказалось, что мужчины давно нет дома. Соседи тоже не видели его дней десять. При осмотре дома пропавшего полицейские не нашли никаких следов борьбы, все вещи на своих местах, даже документы хозяина. Единственное, что насторожило, двери в дом были открыты, а в огороде валялись тапочки пропавшего.Силовики начали проверять, кто в последний раз видел мужчину, кто может быть причастен к его исчезновению. Проверка не дала результатов, и в ноябре по факту безвестного исчезновения мужчины следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», началось расследование.Вскоре в деле наметился прогресс – в убийстве пропавшего без вести мужчины признался его односельчанин, которого полицейские доставили в отдел после семейного скандала. 35-летний задержанный рассказал, что несколько дней назад вместе с приятелем приехал к пропавшему домой, чтобы выяснить отношения. Дело в том, что они заподозрили его в избиении местной жительницы. Приятели вывезли мужчину на берег реки Селенги. Там задержанный избил его, а когда раненый перестал подавать признаки жизни, его тело скинули в реку.Труп найти не удалось, однако подозреваемый стоял на своем – это он убил мужчину и сбросил тело в воду. Несколько раз следствие дополнительно допрашивало его об обстоятельствах совершенного преступления, например, как скинул труп, ведь в рамках дела проводилась ситуационная медико-криминалистическая экспертиза о возможной причине смерти потерпевшего.Оставалось лишь предъявить мужчине окончательное обвинение и направить дело на утверждение прокурору района, как к руководителю Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РБ обратилась жена арестованного по делу, постоянно носившая ему передачки.- Она рассказала, что по селу ходят слухи, будто мужчину убил вовсе не ее муж, а другой человек, - рассказывает Будажап Будаев. - Слухи слухами, но кто может это подтвердить и конкретно все рассказать? Женщина ответила, что более обстоятельно может сообщить ее дочь, падчерица арестованного. Даже если эта версия была бы неправдоподобна, нам все равно нужно было ее проверить, тем более что у меня возникали сомнения по делу.Девушку вызвали на разговор, и она рассказала руководителю следственного отдела детали, заставившие всерьез усомниться в признательных показаниях ее отчима. По словам падчерицы, в прошлом октябре она отдыхала на дне рождения подружки. Именинница проводила праздник на лоне природы, среди гостей были парни, и один из них, крепко выпив, признался, что причастен к исчезновению односельчанина.Он рассказал, что вместе с товарищем (тоже жителем Хоронхоя) пришел к мужчине домой, чтобы выяснить старый конфликт. Там между мужчинами произошла драка, и приятель избил хозяина дома кирпичом по голове. Когда раненый потерял сознание, парни испугались. Закопали тело сначала неподалеку, а потом решили перезахоронить. Выкопали труп и отнесли на окраину села. Там, на заброшенном участке, снова закопали.- Падчерица арестованного сообщила, например, такую подробность, что парни прикрыли захоронение куском шифера, чтобы собаки не добрались до тела. Эти данные заставили нас крепко задуматься. Мы вызвали всех участников того торжества в отдел, но и именинница, и тот парень говорили, что ничего не знают о расправе, - говорит руководитель следственного отдела.Парня, который, судя по вновь открывшимся обстоятельствам, убил мужчину кирпичом, не было в селе, к тому времени он уже уехал в соседний регион на заработки. Чтобы подтвердить или опровергнуть новую версию, падчерицу вновь пригласили в отдел. В условиях очной ставки именинница расплакалась, а ее парень сказал: «Я все расскажу». Он признался, что знает про убийство и закопанный труп односельчанина. Второй молодой человек (тот, что, по новой версии, помогал закапывать труп) настаивал, что ничего не знает и ему нечего сказать следствию. Лишь позже, все обдумав, он признался, что уехавший на заработки приятель запугал его. Дескать, расскажешь кому об убийстве, буду настаивать, что убивали вместе.Молодой человек указал место, где они с товарищем закопали тело пропавшего без вести мужчины. В ограде заброшенного дома фотографа под шифером следственно-оперативная группа обнаружила труп с гнилостными изменениями. Череп погибшего действительно оказался проломленным, как и говорил свидетель.- Оперативным путем мы установили местонахождение подозреваемого в Забайкальском крае. Оперативники выехали туда, где и задержали парня. По решению суда его арестовали. Свою вину в убийстве мужчины 23-летний парень признал, - прокомментировал Будажап Будаев, руководитель Кяхтинского МСО СУ СК РФ по РБ.Оказалось, что четыре года назад за пьяным столом парень поругался с потерпевшим, да так, что тот ударил его кочергой по голове. Об ударе до сих пор напоминает оставшийся у обвиняемого шрам. В минувшем октябре он вспомнил старую обиду и вместе с товарищем пошел к неприятелю разбираться. О том, что было дальше, уже известно.Конфликт между мужчинами четырехлетней давности помнит и свидетель, помогавший обвиняемому спрятать тело убитого. Сейчас он тоже попал под следствие по статье «Укрывательство особо тяжкого преступления».7 апреля арестованного по этому делу мужчину освободили из-под стражи. В разговоре со следователем сельчанин признался, почему себя оговорил. Оказалось, когда полиция доставила его после семейного скандала в отдел, сотрудники спросили у него, знает ли он что-то о судьбе пропавшего без вести. А так как мужчине негде было жить после угроз в адрес жены, то он решил признаться в том, чего не совершал. Когда в отделе он встретил приятеля, попросил подтвердить его версию.Экс-арестант в жизни не отличался примерным поведением. Ранее мужчина уже был судим. Несколько лет провел в колонии, затем вернулся в семью. Вновь не попасть за решетку на довольно длительный срок ему помогла падчерица, которой он уже сказал спасибо.Расследование этого дела продолжается.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: pixabay.com