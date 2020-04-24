В Улан-Удэ бомжи-убийцы получили крупные сроки в колонии

За расправу над товарищем по несчастью бездомные проведут за решеткой 13 и 15 лет





Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел апелляционные жалобы двух бездомных, осужденных за убийство в Улан-Удэ. Ранее Верховный суд Бурятии признал их виновными и приговорил к 13 и 15 годам в колониях строгого и особого режима.

Напомним, в апреле прошлого года в Улан-Удэ в колодце на пересечении улиц Жердева и Сахьяновой было обнаружено тело 30-летнего бездомного мужчины с колото-резанными и рублеными ранами головы и грудной клетки. По подозрению в совершении преступления в этот же день были задержаны двое бомжей, 28 и 37 лет, обитавших в тепловых коллекторах неподалеку. В ходе допросов они сознались в преступлении.Как выяснилось, потерпевший проживал в тепловом коллекторе. Незадолго до происшествия он в ходе ссоры нанес побои бездомному, который проживал поблизости в соседнем колодце, а спустя некоторое время в ходе другого конфликта избил еще одного бездомного.Вечером бродяги, которые претерпели от задиристого соседа, объединились и решили поквитаться. Один из них взял с собой нож, после чего они отправились в коллектор к обидчику. Внутри в ходе произошедшей ссоры вооруженный мужчина выхватил нож и стал наносить им удары по телу противника. В это время его подельник увидел рядом топор, схватил его и нанес лезвием несколько ударов по голове потерпевшего. От полученных повреждений бомж скончался на месте.Злоумышленники спрятали его тело за трубами теплотрассы, а сожительнице убитого, которая стала очевидцем расправы, приказали идти с ними. Вместе они спустились в один из соседних колодцев, где стали выпивать. Ночью женщине удалось сбежать. Она дошла до ближайшего отдела полиции и сообщила о преступлении, после чего подельников задержали.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников, Пятый апелляционный суд признал их необоснованными и оставил без удовлетворения. Приговор Верховного суда Бурятии оставлен без изменения и вступил в законную силу.Фото: «Номер один»