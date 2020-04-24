Житель Бурятии зарезал нанявшего его односельчанина

После работы и распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт





Вечером 23 апреля в одном из домов в селе Илька убили 31-летнего местного жителя. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Он не собирался убегать и подробно рассказал следователям об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый молодой человек проживал в селе Илька. 23 апреля после полудня знакомый односельчанин с сожительницей попросили его помочь по хозяйству. В течение дня они вместе работали на огороде, после чего вечером втроем стали ужинать и выпивать. После застолья, несмотря на позднее время, работник не захотел уходить, чем спровоцировал конфликт, переросший в потасовку с хозяином дома.В ходе драки молодой человек выхватил из кармана нож и нанес им два удара в грудь противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый выбросил нож в ограду соседнего дома, но затем передумал убегать и оставался на месте до приезда следственно-оперативной группы, которых вызвала сожительница потерпевшего.В настоящее время следователь производит допрос подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения в убийстве и заключении под стражу.Фото: pixabay.com