Житель Улан-Удэ жестоко расправился с изменившей ему подругой

Мужчина полчаса избивал женщину кулаками, ногами и деревянным бруском





Житель улицы Гагарина в Улан-Удэ так разозлился из-за измены на подругу, что, избивая ее, смог остановиться только через полчаса. Эксперты установили, что ревнивец нанес возлюбленной 72 удара кулаками, ногами и деревянным бруском. После расправы выстирал окровавленные вещи, а труп обмыл, завернул в простыню и оставил на двое суток в своей квартире.

12 августа 2019 года в гости к сыну приехала мать. Дома его не оказалось, и женщина открыла двери квартиры своим ключом. Пенсионерка чуть не лишилась чувств, когда увидела на полу в зале завернутый в простыню труп. Женщина выскочила на улицу, где сразу же позвонила в полицию.42-летнего хозяина квартиры Антона Березова (имя изменено) задержали. Вину в убийстве возлюбленной он признал и дал показания об обстоятельствах совершенной им расправы, о чем собственноручно написал явку с повинной.По словам мужчины, подруга постоянно изменяла ему и в ту ночь снова ушла к соседу, с которым ранее сожительствовала. По ее возвращении он разозлился и начал избивать. Она просила остановиться, обещала, что больше не будет так себя вести, но его еще сильнее это разозлило.В ярости Березов схватил деревянный брусок и начал им бить подругу по голове и телу. Сидя на кровати, она закрывалась от ударов руками, просила остановиться, говорила, что ей больно, но сожитель не останавливался. Женщина плакала, по ее лицу и волосам ручьями бежала кровь, а он все бил и бил: «потому что сильно разозлился на нее».Когда спустя полчаса Березов, наконец, остановился, то лег рядом с избитой подругой и уснул. Около часа ночи он открыл глаза и увидел, что возлюбленная лежит на полу, а подушка и матрац, на котором она лежала, залиты кровью. Мужчина попытался сделать подруге искусственное дыхание и массаж сердца, но она к тому моменту уже не подавала признаков жизни.Березов понял, что убил ее. В панике он обтер труп от следов крови, помыл пол, тело завернул в простыню. Затем в стиральной машине прокрутил подушку с постельным бельем, испачканным кровью. Орудие убийства - деревянный брусок – мужчина бросил в пристрой, а труп перетащил в зал.На суде Березов признал свою вину в убийстве подруги и раскаялся. Сказал, что не хотел ее убивать. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. В целом на теле женщины эксперты зафиксировали 72 воздействия.Суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства признание вины, аморальное поведение потерпевшей, а также тот факт, что сразу после избиения подсудимый пытался оказать раненой медицинскую помощь.- Суд признал обвиняемого виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила заместитель прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Юлия Раднаева.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com