В Улан-Удэ трехлетняя девочка оказалась на жестком допросе

Полицейские забрали мужчину в участок вместе с детьми





Судя по карте спутниковых снимков высокого разрешения Google (Global Forest Change), огромный лесной массив западнее села Верхний Саянтуй - самая крупная в центральной части Бурятии зона сплошных вырубок и пожаров. Это масштабное и продолжительное (с 2000 по 2018 годы) уничтожение саянтуйского леса долгие годы игнорировалось как несущественное. Однако с недавних пор полиция начала проявлять довольно серьезную прыть в области борьбы с «черными лесорубами». И с особым пристрастием.

2 апреля днем житель села Верхний Саянтуй Дмитрий Кузеванов сидел дома, когда к нему зашли три человека в штатском. И, как утверждает Дмитрий, не предъявив документов, потребовали ехать с ними. В этот момент из другой комнаты выбежали двое его малолетних детей. Для полицейских это стало сюрпризом. Дмитрий еще раз заявил им, что не поедет, поскольку маленьких детей оставить не с кем - жена в поликлинике. Но силовики ждать не стали и забрали мужчину в полицейский участок... вместе с детьми.Как рассказывает Дмитрий, их привезли в ОРЧ-2 (оперативно-розыскная часть) на ул. Лебедева в Улан-Удэ. Там у мужчины, с его слов, стали требовать, чтобы взял на себя вину за 20 бревен, срубленных и оставленных в окрестностях села для вывоза. Якобы в селе стали воровать лес и кто-то должен ответить за это. Дмитрий отказался, с этого момента началось на него давление. Тогда мужчина попросил адвоката, а в ответ ему указали, что «адвокатом будет являться спецсредство». Причем это все происходило в присутствии детей, что можно расценить как изощренную психологическую пытку.Между тем жена Дмитрия Татьяна, приехав домой, обнаружила, что муж и дети исчезли. Телефон не отвечал. Она обратилась в местную полицию с заявлением о похищении, а затем в Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Бурятии и отдел собственной безопасности МВД по РБ.Между тем еще до попадания семьи Кузевановых в полицейский участок из села привезли местного жителя Сергея. Последний, как и Кузеванов, владелец «уазика». Что, вероятно, вызвало подозрение у оперативников. Возможно, они полагали, что подобные «вездеходы» сельчане используют для воровства леса. В итоге Сергей после кратковременного пребывания в полиции дал признательные показания, мол, спиленные бревна были его. Почему он «признался», можно только догадываться. По крайней мере, Дмитрий Кузеванов утверждает, что Сергей в полиции хромал и выглядел весьма неважно. Впрочем, с самого Дмитрия в итоге сняли подозрения и отпустили.Несмотря на то, что отец семейства не стал снимать побои (не видел в этом смысла, поскольку синяков не было), нельзя сказать, что семья еще легко отделалась.- Младшая дочь, видимо, не поняла, что произошло, а старшая с тех пор боится, когда мимо проезжают машины, постоянно плачет и беспокоится за папу, - рассказывает супруга Татьяна. - Для детей пребывание в полиции оказалось сильным стрессом, и еще неизвестно, какие будут отдаленные последствия.Теперь ребенку необходимо постоянное сопровождение психолога. Поэтому семья не намерена спускать на тормозах выпавшие на ее долю унижения.- Они должны быть наказаны, мы этого просто так не оставим, - убеждена Татьяна.Адвокат Владимир Киселев, комментируя этот вопиющий случай, отметил, что его удивляет, почему полицейские из городской ОРЧ-2, которая занимается в основном раскрытием тяжких преступлений, в том числе убийств, вообще приехали в Верхний Саянтуй.- Жесткие методы раскрытия тяжких преступлений, которые, судя по всему, применяют полицейские данного подразделения, не должны распространяться на раскрытие обычных видов преступлений, иначе мы будем постоянно сталкиваться с подобными эксцессами, когда отцов избивают на глазах собственных детей, - убежден адвокат. - Это напоминает времена сталинских репрессий - пытки людей, используя давление на родственников.Именно в это страшное время у пословицы «лес рубят - щепки летят» и появился столь мрачный подтекст. Мол, на ошибки не стоит обращаться внимание, издержки производства. Даже когда за этим стоят судьбы людей и здоровье детей.Впрочем, сам адвокат полагает, что подобные жесткие методы ведения оперативной работы могут быть связаны с эпидемией.- Из-за того, что население посадили на карантин, количество преступлений резко упало, а показатели необходимо поддерживать, вот и стараются оперативники, - полагает адвокат. - К тому же тема борьбы с «черными лесорубами» в последнее время стала «модной».Впрочем, есть и еще одна версия. Если десятки тысяч людей в Бурятии в одночасье сделать безработными, то через какое-то время многие могут взяться за незаконную добычу леса.Возможно, что в некоем «мозговом центре» рассчитали вероятный сценарий поведения народа при выходе из принудительной изоляции и в недалеком посткарантинном будущем. И разработали план «работы на опережение». У силовиков это называется «жестко профилактировать». Впрочем, есть опасность, что называется, перегнуть палку. Ведь если сильно поднажать, есть вероятность, что народ может взяться не только за пилы... Не хотелось бы, чтобы этот сценарий реализовался.В СУ СКР по РБ не стали комментировать данный инцидент, сообщив, что «это преждевременно, поскольку в настоящее время идет доследственная проверка по поступившему заявлению».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com