С Галуста Пилосяна сняли обвинение в гибели Галины Бурчевской

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела о наезде 5 января 2020 года
водителем внедорожника на несовершеннолетнюю девушку со смертельным исходом на территории Прибайкальского района. По уголовному делу предъявлялось обвинение предпринимателю, который после происшествия явился в правоохранительные органы и заявил, что управлял внедорожником в момент наезда на пешехода, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Вместе с тем, напомним, что автомобилем марки «Toyota Land Cruiser Prado», на котором совершен наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим следствием с самого начала проверялась версия о его причастности к преступлению. В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду. В связи с этим мужчина был задержан
. Задержание проводилось при оперативной поддержке сотрудников МВД по Республике Бурятия. Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), так как, по версии следствия, после наезда на девочку он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого политика меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя и ввести следствие в заблуждение, прекращено. В случае, если он продолжит давать заведомо ложные показания по уголовному делу в статусе свидетеля, будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за преступление против правосудия.
Фото: из личного архива семьи Бурчевских
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