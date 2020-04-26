В Улан-Удэ горит остров

Сегодня утром на острове на Селенге между поселками Стеклозавод и Сотниково загорелась сухая трава на небольшом острове.

- Траву подожгли неизвестные. Опасности для местных жителей пожар не представлял, сейчас уже ничего не горит, - сообщил оперативный дежурный МЧС «Номер один».

Однако, как сообщили "Номер один" очевидцы, возгорание до сих пор не ликвидировано, а наоборот, распространяется. Густые клубы дыма окутали прибрежные поселки - Стеклозавод, Сотниково и поселок Вагжанова.







Фото "Номер один"