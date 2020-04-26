В Улан-Удэ горит остров

Сухую траву подожгли неизвестные
Сегодня утром на острове на Селенге между поселками Стеклозавод и Сотниково загорелась сухая трава на небольшом острове.
- Траву подожгли неизвестные. Опасности для местных жителей пожар не представлял, сейчас уже ничего не горит, - сообщил оперативный дежурный МЧС «Номер один».
Однако, как сообщили "Номер один" очевидцы, возгорание до сих пор не ликвидировано, а наоборот, распространяется. Густые клубы дыма окутали прибрежные поселки - Стеклозавод, Сотниково и поселок Вагжанова.
Фото "Номер один"
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