Суд отправил Баира Жамбалова под домашний арест

Депутат избежал СИЗО



Сегодня, 26 апреля, Улан-Удэ Советский районный Улан-Удэ суд избрал для Баира Жамбалова меру спасения, не связанную с лишением свободы. На Баира Жамбалова были получены положительные характеристики. В итоге депутата, задержанного 25 апреля, поместят под домашний арест. Обвинение просило поместить обвиняемого в следственный изолятор на два месяца.



Отец погибшей девушки Максим Бурчевский сообщил "Номер один", что намерен обжаловать такое решение суда.



Напомним, вице-спикера Народного Хурала Бурятии и экс-руководителя бурятского отделения партии "Единая Россия" Баира Жамбалова подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года.



Ранее ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), так как, по версии следствия, после наезда на девочку он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

