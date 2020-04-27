В Улан-Удэ произошла поножовщина возле магазина

К подозреваемым привели кровавые следы





Ночью в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили вызов из продуктового магазина по ул. Павлова. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили на земле мужчину с ранением в области груди и вызвали скорую. Работники магазина сообщили, что во время конфликта неизвестные нанесли потерпевшему ранение и убежали в сторону двухэтажных домов.

В ходе отработки прилегающего жилого массива сотрудники вневедомственной охраны в одном из двухэтажных домов в коридоре обнаружили отпечатки обуви со следами крови и определили квартиру, где скрылись нападавшие. Подозреваемых задержали.Как выяснилось, мужчины во время распития алкоголя и возникшей ссоры нанесли ножевое ранение своему знакомому.Задержанных мужчин в возрасте 31 и 40 лет доставили в полицию для принятия правового решения, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии