В Бурятии бухгалтер районной администрации похитила зарплату сельских чиновников

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело





В администрации Курумканского района Бурятии выявлен факт хищения средств, предназначенных работникам администраций сельских поселений в качестве зарплаты и отпускных.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, деньги похитила ведущий бухгалтер финансового управления администрации Курумканского района. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Проводится предварительное расследование.Кроме того, прокурором в суд предъявлено 10 исков о взыскании с работодателя задолженности по зарплате, отпускных, а также компенсации за задержку выплат.Семь исков на сумму 52 тыс. рублей суд удовлетворил, задолженность взыскана. Три иска еще находятся на рассмотрении.Фото: «Номер один»