В Бурятии автомобиль сгорел после ремонта на СТО

Хозяйка почувствовала запах бензина, но не успела вернуть машину в мастерскую





Вечером 27 апреля недалеко от пожарной части в Северобайкальске загорелся легковой автомобиль «Тайота Камри». Пожар увидела диспетчер части и направила спасательные подразделения на место происшествия.

Потушить пожар удалось за 3 минуты. Хозяйка машины рассказала, что накануне отдала автомобиль на ремонт в мастерскую. После починки женщина почувствовала запах бензина и решила вернуться к мастерам. Однако по дороге автомобиль загорелся.Огонь повредил капот и двигатель автомобиля. Предположительно, причина возникновения огня - короткое замыкание электропроводки.По факту возгорания автомобиля проводится проверка, сообщили в МЧС Бурятии.Фото: pixabay.com