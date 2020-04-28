В Бурятии пенсионерка заживо сгорела в своем доме

Причиной пожара стал пал сухой травы





Днем 28 апреля на пульт пожарной части поселка Таксимо Муйского района поступило сообщение о загорании жилого дома и надворной постройки. На момент прибытия пожарных дом и сарай были охвачены огнем. Из-за позднего обнаружения возгорания спасти жилой дом и надворную постройку не удалось.







После ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 85-летней женщины. Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем: на участке возле сарая сжигалась сухая трава, от нее огонь перекинулся на сарай, а затем и на дом.







В настоящее время на месте происшествия ведутся следственно-оперативные мероприятия, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС