Житель Бурятии сжег свой дом и машину для привлечения внимания полиции

Когда на пожар приехал участковый, мужчина метнул в него топор





Эта история произошла недавно в Кяхтинском районе Бурятии, житель которого решил привлечь к себе внимание с помощью огня. Сначала 44-летний мужчина поджег свой пустой свинарник, потом автомобиль, следом загорелся дом. Пьяный мужчина не давал пожарным тушить огонь и чуть не убил полицейского, кинув в него топор.

Участковый представил следствию иную версию событий. По его словам, когда он прибыл на место происшествия, пожарные тушили огонь, а хозяин дома ходил с топором в руках. В какой-то момент мужчина замахнулся им на пожарного. Полицейский, будучи на некотором расстоянии от злоумышленника, метнул в него спецсредство - резиновую палку, попав мужчине в правый локоть. После этого хозяин дома повернулся к сотруднику и с криком «ты что, мент» кинул в него топор. Полицейский успел увернуться, и топор пролетел мимо.







Ночью 16 апреля в полицию поступило сообщение о том, что одном из сел Кяхтинского района горит дом. Оказалось, что поджигателем является сам хозяин. Предыстория этого странного поступка такова. Незадолго до происшествия от мужчины ушла жена, после ее отъезда из деревни мужчина обратился с заявлением в полицию, в котором сообщил, что экс-супруга, дескать, украла у него крупную сумму денег – около миллиона рублей.По его заявлению сотрудники полиции начали проверку. Заявитель регулярно ходил в отдел и спрашивал, как движется его дело. При этом мужчину не устраивали ответы сотрудников, и он решил привлечь к себе внимание, выбрав для этого очень странный способ – поджечь свое имущество.Сначала он поджег свой пустующий свинарник, после чего позвонил в полицию и сообщил об этом. Со слов поджигателя, сотрудники полиции не приехали, тогда он решил поджечь машину. Для этой цели прорубил несколько отверстий в бензобаке грузовика, откуда потекло топливо. Грузовик занялся огнем почти сразу, вскоре пламя перекинулось на другие постройки.На место возгорания через несколько минут прибыл пожарный расчет. Из показаний поджигателя следует: «когда пожарные хотели зайти в ограду, чтобы потушить пожар, который устроил, я их не пускал. В какой-то момент взял в руки топор и стал с ним ходить по ограде. Зачем его взял, не знаю». Дальше, по словам мужчины, он почувствовал удар в руку, будто кто-то что-то кинул в него. В ответ он бросил топор в сторону, откуда прилетел предмет.После этого на место прибыла следственно-оперативная группа, в составе следователя, оперуполномоченного и ответственного от руководства МВД. Последний вместе с участковым зашли в ограду, чтобы задержать пьяного хозяина дома. Но тот вдруг выхватил нож и начал замахиваться на полицейских. Сотрудники смогли скрутить нападавшего и надеть на него наручники.Вооруженного дебошира доставили в отдел. На следующий день задержанный протрезвел, однако вину в нападении на полицейских не признал. Оказалось, сейчас в суде находится еще одно дело на задержанного, он обвиняется в хулиганстве. По тому делу мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Из-за того что мужчина нарушил меру пресечения, следствие ходатайствовало перед судом об аресте поджигателя. И суд заключил мужчину под стражу на два месяца.Жители деревни той ночью пережили сильный стресс, они потребовали от властей изолировать поджигателя, подвергшего опасности их жизни и дома. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Известно, что 44-летний сельчанин нигде не работает, откуда у него имущество, неизвестно. Выяснилось, что накануне происшествия мужчина несколько дней пил. Судя по проведенной ранее в отношении него психолого-психиатрической экспертизе, он психически здоров и вменяем. Тем не менее из-за своего странного поступка мужчина остался и без дома, который полностью сгорел, и без дорогостоящей машины.Фото: pixabay.com