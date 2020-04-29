Жительница Бурятии обобрала приемную дочь

Женщина сняла со счета ребенка 300 тысяч и потратила их на личные цели







Прокуратура Бурятии выявила факт незаконного снятия со счета и использования приемным родителем денег опекаемой.

«Жительница села Галтай Мухоршибирского района, путем злоупотребления доверием подопечной, в марте 2019 года сняла с ее счета денежные средства в размере 300 тыс. рублей и использовала их в личных целях. В соответствии с договором о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, опекун обязан использовать деньги, принадлежащие несовершеннолетней, только в интересах подопечной», рассказали в надзорном ведомстве.По материалам прокурорской проверки в отношении опекуна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводится предварительное расследование.Фото: pixabay.com