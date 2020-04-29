29.04.2020
В Бурятии перевернулся автомобиль под управлением пьяной женщины без прав

В Бурятии перевернулся автомобиль под управлением пьяной женщины без прав

Травмы получила водитель и пассажирка авто

ДТП произошло вчера ночью в Еравнинском районе на дороге из села Тужинка в направлении села Усть Эгита. 25-летняя женщина за рулем «Тойоты Калдины» не справилась с управлением, вылетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.


Как сообщили в ГИБДД Бурятии, обе пострадавшие были пьяны, а женщина за рулем к тому же не имела водительских прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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