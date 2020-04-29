В Бурятии перевернулся автомобиль под управлением пьяной женщины без прав

Травмы получила водитель и пассажирка авто







ДТП произошло вчера ночью в Еравнинском районе на дороге из села Тужинка в направлении села Усть Эгита. 25-летняя женщина за рулем «Тойоты Калдины» не справилась с управлением, вылетела с дороги и перевернулась.



В результате аварии водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.







Как сообщили в ГИБДД Бурятии, обе пострадавшие были пьяны, а женщина за рулем к тому же не имела водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии