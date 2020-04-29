Молодой житель Улан-Удэ на украденные деньги повеселил друзей

Парень стащил в маршрутке телефон, к которому был привязан банковский счет





В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в кражах. 20-летний горожанин в маршрутке похитил телефон из кармана куртки 48-летнего пассажира. Затем, обнаружив на мобильном устройстве приложение онлайн-банкинга, украл со счета 7100 рублей.

Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник перевел деньги водителю такси, на котором передвигался, а после обналичил их в ближайшем банкомате. Деньги парень потратил на продукты и алкоголь, организовал увеселительные мероприятия с друзьями. Гаджет молодой человек продал. Общий ущерб от его действий составил 14 тысяч рублей.Потерпевший обнаружил пропажу сбережений на следующий день при расчете за товар в магазине. Из-за отсутствия средств на счете у него не прошла банковская операция.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за грабеж и наркопреступление. Постоянного источника дохода не имеет. Сейчас в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статье «Кража».Фото: МВД Бурятии