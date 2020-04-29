В Бурятии ищут пропавших девочек

Они ушли из реабилитационного центра два дня назад





В Бурятии полицейские разыскивают воспитанниц Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: 16-летнюю Алину Горжилову и 15-летнюю Дану Музулеву. Девочки ушли из учреждения поздним вечером 27 апреля, до сих пор их местонахождение неизвестно.

Приметы Алины Горжиловой: азиатской внешности, на вид 16-18 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Была одета: светло-коричневая куртка, кроссовки бирюзового цвета.





Приметы Даны Музулевой: европейской внешности, на вид 16-18 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета: темно-коричневая куртка, кроссовки белого цвета.





При наличии какой-либо информации о пропавших или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 41-66-37, 8 (3012) 44-02-02, 8 (3012) 29-59-94 или 102 (112).