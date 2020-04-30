Жительница Бурятии за взятку выдала фиктивный диплом

Покупателя документа также привлекли к уголовной ответственности





В Бурятии передано в суд уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Кяхтинского района. Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили в прокуратуре РБ, обвиняемая занимала должность заведующей учебной частью одного из образовательных учреждений Кяхтинского района и имела доступ к бланкам дипломов об образовании. В конце 2016 года к женщине обратился житель Улан-Удэ с предложением выдать ему фиктивный диплом о среднем профессиональном образовании за денежное вознаграждение. Получив 16 тысяч рублей, обвиняемая изготовила и передала поддельный документ.Гражданин, использовавший фиктивный диплом, привлечен к уголовной ответственности военным следственным отделом СК России по гарнизону Сосновый Бор.Фото: «Номер один»