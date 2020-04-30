В Бурятии пьяная молодежь жестоко избила парня и сбросила его тело в Байкал

Обвиняемые перекладывают вину друг на друга, пытаясь уйти от ответственности





В Кабанском районе молодчики забили знакомого до смерти и сбросили его тело в Байкал. Когда сыщикам удалось выйти на след подозреваемых, они все отрицали. Несмотря на это, силовики смогли установить место, куда парни сбросили труп, и подняли его со дна озера.

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 марта компания молодых жителей города Бабушкин, среди которых двое несовершеннолетних, распивали спиртное в доме одного из них. За выпивкой друзья заговорили об общем знакомом, к которому у каждого из них были свои претензии. Молодые люди решили переговорить с ним немедленно.Той же ночью друзья отправились к парню домой и вызвали его на разговор. Тот согласился пойти с ними, не зная, что дает согласие на верную смерть. Подельники привели его в дом, где сначала начали разговор, а затем перешли к рукоприкладству.Все четверо молодчиков то поочередно, то совместно избивали жертву. Били по голове, телу, жизненно важным органам. После этого попытались задушить раненого. В результате долгой и мучительной экзекуции молодой человек скончался. Когда подельники поняли, что парень не дышит, решили избавиться от тела.- Они связали труп, упаковали его и вывезли с помощью подручных средств, в том числе тележки и саней, на лед Байкала. Там достаточно далеко от берега сделали прорубь, привязали к трупу камни и скинули в воду, - сообщил руководитель СО по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии Андрей Цыденжапов.Вскоре в полицию обратился мужчина, заявив о безвестном исчезновении сына. Сотрудники начали его поиски и вышли на компанию молодых людей. Свою вину они отрицали, но силовикам все-таки удалось найти труп убитого. Для поисков и извлечения тела пришлось привлечь специалистов поисково-спасательных отрядов.Сейчас все четверо парней находятся под арестом. Они перекладывают вину друг на друга, всячески пытаясь уйти от ответственности. Тем не менее, следствию удалось собрать достаточную доказательную базу для предъявления им обвинения в убийстве, совершенном группой лиц.- Причина смерти потерпевшего криминальная. Тело передано отцу, который похоронил сына. Расследование уголовного дела продолжается. Назначен ряд судебных экспертиз, - сообщил Андрей Цыденжапов.Фото: Росгвардия Бурятии