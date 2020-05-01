Житель Бурятии пытается доказать, что его отец не убийца

Тело потерпевшего, как и орудие преступления, следователи так и не нашли



23 марта судья Прибайкальского райсуда признал жителя села Турка виновным в убийстве соседа. Осужденный получил девять лет колонии строгого режима, но с приговором не согласился и сейчас обжалует его. За осужденного вступился сын, пытающийся вместе с адвокатом доказать, что отца посадили за то, чего он не совершал. Тело потерпевшего так и не нашли, поэтому родные обращаются ко всем, кто может знать о происшествии, помочь им вывести на чистую воду настоящих убийц.



День Х



Это преступление произошло еще в сентябре 2018 года, и лишь недавно суд вынес по нему обвинительный приговор. Однако точку в этом деле ставить еще рано – семья осужденного подготовила апелляционную жалобу, которая, как они надеются, заставит суд пересмотреть приговор и направить дело на новое расследование.



Осенью 2018 в селе Турка без вести пропал 33-летний местный житель Евгений. Родные обратились за помощью в полицию, начался его розыск. Во время разбирательства силовики обратили внимание на соседа пропавшего, 47-летнего Александра, к которому тот заходил в гости накануне своего исчезновения. Мужчину провели через детектор лжи, после чего он, пробыв сутки в полиции, дал признательные показания и рассказал, как убил Евгения и куда сбросил его труп.



Недавно следственный комитет сообщил о результатах расследования и рассмотрения этого дела в суде. По данным ведомства, вечером 2 сентября 2018 года Александр распивал спиртное с Евгением у себя дома в селе Турка. За столом между мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой хозяин дома при помощи ножа расправился с собутыльником. Затем он отвез на машине тело убитого на берег Байкала, привязал к нему металлические траки от тракторных гусениц, погрузил на лодку и скинул в воду вдалеке от берега, во впадину глубиной свыше 100 метров.



Это официальная версия хода следствия. Однако родные Александра уверены, что он взял на себя чужую вину, и приводят свои доказательства. На защиту мужчины встал его сын, он пытается вытащить отца из-за решетки.



- Мой отец – обычный сельчанин, всю жизнь занимался рыбалкой на Байкале. Ни с кем в Турке особо не общался, сам родом из Усть-Баргузина, где у него остались все друзья. С потерпевшим был знаком примерно полгода, рыбачил с ним раза три, кололи вместе дрова накануне происшествия, но чтобы он взялся за нож – это уже слишком, - делится сомнениями Павел Копотев.



На суде обвиняемый рассказал, что Евгений действительно заходил к нему в день исчезновения с вином в руках, но потом ушел. Александр пить с ним не стал, потому что ночью ему нужно было идти на рыбалку. Сосед выпил один и отправился в сторону местности Половинка. Александр же лег спать, встал около полуночи и уехал на Черепаху ставить сети. Там провел ночь до утра. Его показания по времени, местности и траектории движения его машины подтверждаются исследованными в суде сведениями с камер видеонаблюдения ГИБДД МВД по РБ. В местность Ярцы, куда, дескать, Александр отвез труп на своей машине, чтобы утопить, в ночь со 2 на 3 сентября по данным камер не проезжал.



Признание



Жена слова мужа подтвердила. Дескать, действительно, муж спал во время инкриминируемого ему убийства (около 22 часов). Но ее показания суд не взял в расчет. Женщина также рассказала, что около 23 часов она ушла ночевать к больной матери, за которой ухаживает, а когда утром вернулась домой, застала с мужем знакомую, устроила скандал. Потом, правда, все выяснилось, никаких амурных отношений между ними не было, и супруги помирились. К слову, эта знакомая тоже дала показания, что никаких следов преступления или крови она в квартире Александра не заметила.



После при осмотре предполагаемого места происшествия криминалисты нашли в доме следы крови, но их ДНК была разрушена, установить ее принадлежность не представилось возможным.



- На одежде отца найдены следы крови, они могли происходить от Евгения, но их можно объяснить. Накануне Александр помогал потерпевшему колоть дрова, тот поранился, и отец помог ему с перевязкой, поэтому мог сам испачкаться. Судя по характеру предполагаемой смерти Евгения, я подчеркиваю, предполагаемой, крови в доме должно было быть много, потому что отец якобы ударил его в шею, да так, что были повреждены сосуды. Представляете, сколько должно остаться в квартире кровавых следов? Но их нет, - рассуждает Павел.



По словам сына, в основу приговора легли признательные показания отца, заявившего в суде, что дал их под давлением. Александр рассказал, что в Улан-Удэ после прохождения полиграфа (к слову, его результаты признаны в суде недопустимым доказательством) его отвезли в отдел на Ключевской, где два оперативника силой и пытками заставили написать под диктовку явку с повинной. Якобы его завернули в одеяло, положили на стол, надели противогаз и начали пытать, перекрывая кислород. На суде эти два оперативника отрицали пытки и говорили, что действовали строго по закону. В ответ на заявление о незаконных методах работы сотрудников Александр получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.



Манекен в ночи



Исключая эмоциональную сторону дела, сын перечисляет детали, которые, по его мнению, позволяют усомниться в виновности отца. Так, по его словам, в деле зафиксировано, что ни в лодке, ни в машине, на которых Александр якобы увозил тело убитого, никаких следов крови не найдено.



- Лодка у нас достаточно печальная, на ней бы отец никак не смог отвезти тело на глубину, - рассказывает пасынок. - Потерпевший был весом около 90 килограммов и ростом под два метра, отец бы просто физически не смог поднять его и перетащить в лодку. Да и от берега порядка шести метров идет слой воды всего в десять сантиметров. Сами понимаете, если человек сядет в лодку да еще погрузит в нее тело, она будет стучать по дну. А тащить труп на себе, да еще ночью, нереально. Следственный эксперимент проходил вообще смешно: силовики поехали к месту, где отец якобы сбросил труп в воду, на другой новенькой лодке, которая рассчитанной на четырех человек. При этом труп изобразил манекен весом всего 40 килограммов.



По словам сына, следственный эксперимент проходил ночью. На видео с него не видно практически ничего, разве что тени, непонятно чьи. На аудиозаписи голоса обвиняемого тоже не слышно.



- Протоколы проверки показаний на месте и допроса составлены ночью - с 22.53 до 00. 48 и с 02. 54 до 06. 06. Исходя из этого, мы считаем, что показания Александра получены незаконно. Никакой острой необходимости проверять его слова в ночи у следствия не было, ведь с момента исчезновения Евгения к тому времени прошло уже больше месяца, - говорит Павел.



Пропавшего без вести Евгения так и не нашли. Для исследования места, куда предположительно Александр сбросил труп с траками от трактора, пригласили специалистов из Русского географического общества. Около месяца они с аппаратурой работали в местности Ярцы, однако ни тела, ни металлических грузил не нашли. Свидетель, принимавший участие в поисках, на суде рассказал, что это место обследовалось трижды: два раза - водолазами, один раз - при помощи робота. Если бы труп там действительно был, его бы нашли, заявил свидетель.



- Есть видео, как они квадрат за квадратом исследовали дно в радиусе километр на километр, - рассказывает Павел Копотев. – Аппаратура была настроена на поиск металла, но траков там не нашли, только очень старые металлические предметы.



Убили и закопали?



По словам родственников осужденного, сразу после исчезновения Евгения по селу начали говорить о том, что пропавшего убили, а труп закопали с помощью техники, при этом назывались конкретные имена. Дескать, у потерпевшего были большие долги и в свой последний день вечером он как раз пошел с кем-то на встречу поговорить об этом. На суде допросили тех, кто пересказывал эту историю, но они заявили, что получили ее от фантазера, вечно что-нибудь придумывающего. Следствие проверило местность, где якобы закопан труп, но на карьере, где постоянно идут работы, найти его было уже невозможно. «Копателей» допросили, но они не вызвали подозрений у следствия.



- Прямых доказательств вины моего отца нет, все строится на предположениях и на его признательных показаниях, - сетует Павел. - Было в деле одно доказательство, но оно оказалось потерянным. Речь идет о видеозаписи с местного магазина, где видно человека, похожего на Евгения. Он прошел в сторону местности Половина как раз в ночь исчезновения. Его, высокого, со специфической походкой, будто идущего на цыпочках, узнала администратор магазина. Правда, брат и сестра потерпевшего Евгения на записи не узнали. Тем не менее видеозапись оказалась утерянной, хотя по ней можно было провести исследование и установить, кто же это все-таки проходил.



Семья осужденного надеется, что апелляция даст положительный результат и суд оправдает Александра. Родные осужденного обращаются ко всем, кто может знать истинные обстоятельства гибели Евгения, с просьбой связаться с ними и поделиться этими данными с правоохранительными органами.



Любовь Ульянова, «Номер один».

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