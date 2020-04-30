Пьяный житель Улан-Удэ избил жену и с камнем напал на врачей

Дебошира скрутили и доставили в полицию





В Улан-Удэ прибывшие на вызов работники скорой помощи вынуждены были вызвать Росгвардию после того, как на них напал пьяный горожанин.

Медики приехали в один из домов на улице Комсомольская, где пьяный 25-летний мужчина избил гражданскую супругу. Из-за его неадекватного поведения врачи решили осмотреть потерпевшую в машине. Однако дебошир последовал за ними, при этом он оскорблял врачей, набрасывался на них, а после пытался проникнуть в служебный автомобиль. Когда ему это не удалось, хулиган схватил камень и пытался повредить им карету скорой помощи.Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии Бурятии скрутили дебошира и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.Фото: «Номер один»