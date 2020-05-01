Житель Бурятии отправил женщин совершать покупки по краденой карте

Карту мужчина украл в доме пенсионерки





На днях в полицию поселка Каменск Кабанского района поступило сообщение о краже банковской карты. Потерпевшая сообщила, что неизвестные совершают по ней покупки. По СМС-сообщению женщина поняла, что операция совершена в торговом магазине в центре поселка, и сообщила его адрес.

На место преступления выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии. На выходе из продуктового магазина правоохранители задержали подозреваемых – двух женщин, которые купили алкоголь и продукты питания на сумму более 700 рублей.Как выяснилось, женщин попросил совершить покупки общий знакомый. Его также задержали и доставили в полицию. Злоумышленником оказался 49-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он сознался, что проник в дом 69-летней пенсионерки и украл банковскую карту. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии БурятииФото: Росгвардия Бурятии